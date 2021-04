Russerne får forlænget en ferieperiode i næste måned for at dæmme op for smitteudbredelse.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger fredag, at han på grund af coronakrisen vil underskrive et dekret, som gøre dagene 4.-7. maj arbejdsfrie. Dermed får russerne forlænget en ferieperiode i næste måned. Forslaget blev stillet til Putin ved et tv-transmitteret regeringsmøde.

- Hvis I mener det er nødvendigt, så lad os gøre det. I dag underskriver jeg det relevante dekret, siger Putin i et tv-transmitteret svar på forslaget.

Mange russere holder ferie først i maj, og mange får nu mulighed for en ferie fra 1. til 11. maj.

De fleste restriktioner i forbindelse med coronakrisen er blevet ophævet, og livet i Moskva blev i vid udstrækning normaliseret tidligere på ugen.

Tal fra den statslige statistik i Moska, Rosstat, siger, at over 224.000 døde er med covid-19 i Rusland. Det er langt flere end det tal på 107.501, som talsmænd for sundhedsmyndighederne nævnte fredag.

Den russiske præsident understregede i en tale om landets tilstand tidligere på ugen, at alle må sørge for at blive vaccineret mod covid-19.

- Rusland kan opnå flokimmunitet til efteråret. Men det kræver, at alle bliver vaccineret, indskærpede han og tilføjede:

- Jeg henvender mig igen til russiske borgere med opfordringen: Tag vaccinen, sagde han.

Hidtil er det langt fra alle af Ruslands 144 millioner indbyggere, som har fået to doser vaccine.

/ritzau/Reuters