Washington. Jeanette Manfra, der har stået i spidsen for at beskytte USA's valg mod hacking, siger til NBC News, at russere fik adgang til stemmeregistreringslister i flere delstater inden præsidentvalget i 2016.

Manfra er chef for cybersikkerhed i ministeriet for national sikkerhed.

- Vi så, at systemer i 21 delstater blev mål for angreb, og en særdeles lille del af dem blev brudt ind i med succes, siger hun.

Hun siger videre, at det var Rusland, som stod bag angrebene.

- Vi var i stand til at slå fast, at skanningen og granskningen af stemmeregistreringsdatabaser kom fra Rusland, siger hun til NBC News.

/ritzau/