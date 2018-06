Ifølge en russisk viceminister planlægges indholdet af et muligt topmøde mellem Trump og Putin.

Moskva. Det russiske udenrigsministerium arbejder på indholdet til et fremtidigt møde mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og den amerikanske præsident, Donald Trump.

Det siger Ruslands viceudenrigsminister, Vladimir Titov, ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Hverken dato eller sted for et møde er dog fastlagt, lyder det. Et muligt topmøde mellem Putin og Trump er ikke bekræftet af USA.

Det er ikke første gang, at den russiske regering taler om et muligt møde mellem Putin og Trump.

Tidligere har en talsmand for den russiske regering ifølge flere russiske nyhedsbureauer fortalt, at et møde har været foreslået af USA.

Ifølge talsmanden foreslog USA's præsident under en telefonsamtale med Ruslands præsident den 20. marts i år, at de to mødes i Det Hvide Hus.

Dette er dog aldrig blevet bekræftet af Det Hvide Hus.

De to verdensledere har før mødt hinanden. Det skete 7.-8. juli 2017, hvor de to præsidenter begge deltog i G20-mødet i Hamburg.

