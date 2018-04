USA's præsident skal ifølge Sergej Lavrov have fortalt Putin, at han er klar til et genbesøg i Moskva.

Moskva. Præsident Donald Trump har under en telefonsamtale inviteret præsident Vladimir Putin til USA.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Lavrov fortæller det russiske nyhedsbureau RIA Novosti, at Trump med glæde vil se Putin i Det Hvide Hus.

Trump siger videre, ifølge udenrigsministeren, at han vil være klar til et genbesøg i Moskva.

Ifølge Lavrov vender Trump flere gange under samtalen med Putin tilbage til sin invitation.

USA krydsede ikke nogen røde linjer, da det i sidste uge sammen med Frankrig og Storbritannien angreb Syrien med raketter, siger den russiske udenrigsminister.

Angrebet var gengæld for, hvad der formodes at være et syrisk angreb med kemiske våben mod byen Douma nær Damaskus.

Lavrov oplyser, at Rusland på forhånd havde fortalt USA, hvor det opfattede, at de røde linjer gik i Syrien.

Det fremgår ikke umiddelbart, hvornår Trump og Putin havde deres samtale.

/ritzau/Reuters