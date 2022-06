Lyt til artiklen

Ruslands udenrigsminister stoler ikke på Sverige og Finland. Det gør han klart i et nyt interview.

I et interview med BBC svarer Sergei Lavrov, der er Ruslands udenrigsminister, på spørgsmål i godt 25 minutter.

Spørgsmålene falder på Sverige og Finland, som begge gerne vil optages i NATO.

Men Sergei Lavrov udtaler, at de to lande ikke tager hensyn til deres folks meninger. Det er blot de to regeringer, der finder NATO-medlemskabet passende.

Han sammenligner det med, at NATO også ignorerer mange menneskers meninger, når de udfører missioner i forskellige lande.

Det er fortsat usikkert, hvornår de to lande kan blive optaget i NATO.

Det er stadigt ikke muligt at opstille en tidsplan for, hvornår Finland og Sverige kan blive medlemmer af NATO, har NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg udtalt.

Men tidsplan eller ej, så kommer Sergei Lavrov og Rusland til at se det hele an.

»Lad os se, hvad der sker i sidste ende. Vi har sagt mange gange, at når – og hvis – Sverige og Finland går med i NATO, vil vi gerne se, hvad der sker i virkeligheden på jorden,« siger Sergei Lavrov.

Han tilføjer, at ingen kommer til at lytte til Finland og Sverige, hvis de bliver optaget i NATO. Landene kan blive base for NATO-tropper, våben eller noget helt tredje.