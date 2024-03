Ifølge Putin har russiske styrker planer om at skubbe sig længere ind i Ukraine efter erobring af Avdijivka.

Ruslands topgeneral, stabschef Valerij Gerasimov, er onsdag på besøg hos de russiske styrker, der kæmper i Ukraine, for at diskutere, hvad det næste skridt skal være, efter at Rusland har erobret den ukrainske by Avdijivka.

Det skriver russiske statsmedier.

Tirsdag sagde Ruslands præsident, Vladimir Putin, at de russiske styrker vil trænge længere ind i Ukraine og bygge videre på den nylige succes på slagmarken.

Putin sagde også, at de russiske styrkers erobring af Avdijivka havde fået de ukrainske styrker til at flygte på kaotisk vis.

Gerasimov fik en rapport fra den hærfører, der stod i spidsen for det russiske angreb på Avdijivka, oberstgeneral Andrej Mordvitjev, skriver statsmedierne.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har sagt til det amerikanske medie CNN, at Avdijivka ikke var faldet, hvis Ukraine havde fået de våben, der ikke er kommet, fordi den amerikanske kongres ikke har godkendt en stor hjælpepakke til landet.

USA's præsident, Joe Biden, har siden december forsøgt at få Kongressen til at stemme for en lov, der blandt andet vil sende 60 milliarder dollar til Ukraine.

Det svarer til 413 milliarder kroner.

Onsdag morgen oplyser Ukraines luftvåben, at Rusland har affyret 19 angrebsdroner og 6 missiler mod Ukraine.

Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at ødelægge 13 af dronerne og 1 missil.

Nogle af de droner, der ikke blev ødelagt, nåede ikke frem til deres mål, siger luftvåben på beskedtjenesten Telegram.

Luftvåbnet oplyser, at de 13 droner hovedsageligt blev ødelagt over frontlinjen.

Reuters har ikke kunnet bekræfte oplysningen fra det ukrainske luftvåben, som Rusland ikke har kommenteret.

/ritzau/Reuters