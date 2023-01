Lyt til artiklen

Krigen i Ukraine kan ende i atomkrig.

Sådan lyder den voldsomme udmelding fra Ruslands tidligere præsident og statsminister Dmitrij Medvedev.

»En atommagts tab af en konventionel krig kan føre til en atomkrig« siger Dmitrij Medvedev således ifølge norske Dagbladet.

Dmitrij Medvedev har undervejs i krigen i Ukraine tidligere kommet med flere kontroversielle udmeldinger, blandt andet om en mulig trækning af grænsen efter en russisk sejr i krigen.

Backward political good-timers in Davos reiterated: “To achieve peace, Russia must lose”. None of them gets it that a nuclear power’s loss of a conventional war can lead to a nuclear one. Nuclear powers haven’t been defeated in major conflicts crucial for their destiny — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 19, 2023

Her delte han tidligere et kort, hvor Ukraine nærmest var udraderet, på sin Telegram-konto.

Rusland har ifølge amerikanske eksperter det største lager af atomvåben i verden.

Vladimir Putin & Co. ligger øjensynligt inde med 5.977 atomsprænghoveder mod USAs 5.428.

Dmitrij Medvedev er lige nu viceformand i Ruslands sikkerhedsråd.