Hun er en af de største popsangere i Rusland – måske den største nogensinde – og nu har hun vendt sig mod præsident Vladimir Putins krig i Ukraine.

Og det gør Alla Pugatjova på særdeles fyndig vis.

For i et Instagram-opslag kommer hun samtidig med opfordring til at stoppe invasionen af nabolandet, der efterhånden har varet i knap syv måneder.

Som Andrej Kazankov, Weekendavisens ruslandskorrespondent, skriver på Twitter:

»Ruslands største popstjerne gennem tiderne, Alla Pugatjova, kritiserer Vladimir Putins krig i skarpe vendinger. Det er endnu et alvorligt slag for Kremls forsøg på at kontrollere folkeopinionen.«

BBCs ruslandsredaktør, Steve Rosenberg, bruger bare tre bogstaver på sin reaktion samme sted: »Wow.«

Alla Pugatjovas reaktion kommer, efter at hendes mand, Maksim Galkin, i fredags blev erklæret for »udenlandsk agent« af de russiske myndigheder – det er en betegnelse, der ofte påduttes systemkritiske personer og derfor videre giver brede rammer for retsforfølgelse.

Maksim Galkin er komiker og har i de seneste måneder uden for Rusland optrådt med show, der både har kritiseret Ukrainekrigen og russiske ledere. Det skriver Moscow Times.

Derfor indleder Alla Pugatjova da også sit Instagram-opslag sådan her:

»Vær venlig også at inkludere mig blandt 'udenlandske agenter' i mit elskede land,« skriver hun og følger op med, at hun gør det i solidaritet med sin »ærlige, anstændige og oprigtige« mand, der også kaldes en »ubestikkelig patriot«:

»… der bare ønsker at se sit fædreland blomstre i fred, med ytringsfrihed, og bare ønsker at se en ende på, at vores drenge dør for illusoriske mål, der har forvandlet vores land til en pariastat og har gjort livet til en byrde for vores borgere.«

Alla Pugatjova, Maksim Galkin og deres to børn tog til Israel efter krigens udbrud, hvor de har boet i en række måneder. I august vendte popstjernen dog hjem igen.

Flere andre russiske musikere har udtalt sig kritisk om krigen, men Alla Pugatjova er det ubetinget største navn, der nu har bevæget sig ud på det spor.

Kendte mediepersonligheder har ligeledes liket hendes opslag.