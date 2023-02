Lyt til artiklen

De 23 rigeste russere har haft et dårligt år. I hvert fald økonomisk.

Tal fra Bloomberg viser nemlig, at de russiske rigmænd tilsammen har mistet 20 procent af deres samlede formue – cirka 472 milliarder danske kroner – siden krigens start.

Bundniveauet for de russiske rigmænds formuer blev nået få uger efter invasionens start.

Ifølge Bloomberger der altså noget der tyder på, at sanktionerne, der skal ramme de russiske rigmænd økonomisk, har begrænset virkning på langt sigt.

Den hårdest ramte rigmand på listen er Alexei Mordashov. Før krigen startede, var han Ruslands rigeste mand.

Nu er han faldet til en fjerdeplads, og hans formue er faldet med hele 6,7 milliarder dollar, eller 47 milliarder kroner, siden russiske tropper først gik ind i Ukraine.

Mordashov er direktør for en stor stålproducent. Og så ejer han aktier i en lang række selskaber. Blandt andet ejer han en tredjedel af rejseselskabet TUI.

Ud over at være stålproducent og rejseleder er Mordashov med på sanktionslisten, fordi han ifølge EU kontrollerer flere tv-stationer og aktivt hjælper regeringen i Moskva med at forsøge at destabilisere Ukraine.

Mordashov benægter dog selv at have noget med politik at gøre.

En af de andre, der optræder på listen, er Roman Abramovitsj, der tidligere var ejer af den engelske fodboldklub Chelsea.

Abramovitsj har ifølge Bloomberg tabt 2,2 milliarder dollar – svarende til 15 milliarder danske kroner. Abramovitsj var nødt til at sælge fodboldklubben på grund af sanktionerne.

Pengene, som Abramovitsj tjente på salget – cirka 19 milliarder danske kroner – står stadig på en indefrosset konto.

Fredag meddelte Storbritannien og USA nye sanktioner mod Rusland. Samtidig er 92 nye navne tilføjet til listen over virksomheder og personer, der rammes af sanktionerne.