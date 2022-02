Officielt findes de slet ikke.

Alligevel står de angiveligt bag grusomheder, krigshandlinger og lyssky operationer i en række lande rundt om i verden. Nu er den berygtede og private russiske lejehær Wagner-gruppen formentlig dukket op i Ukraine, der står på kanten af krig.

Det er ikke meget, der vides om den private hær, som har sit udgangspunkt i Vladimir Putins Rusland.

Men første gang de kom i offentlighedens søgelys var tilbage i 2014.

Her var de angiveligt en yderst aktiv del i den russiske annektering af Krim-halvøen. Og ikke længe efter skal de have bistået de russiskstemte oprørere i de to udbryderrepublikker i det østlige Ukraine i form af folkerepublikkerne Luhansk og Donetsk.

Siden skal Wagner-gruppen have spredt sine efterhånden mange tentakler ud i verden.

Men for at forstå, hvad det er for en enhed, som Danmark netop har været på kanten med, så skal man forstå den nærmest mytologiske fortælling om gruppens opståen.

Den formodede mand bag er oligarken Jevgenij Prigozjin. I modsætning til mange andre russiske oligarker, som har deres enorme rigdomme og indflydelse fra olie, gas eller andre naturressourcer, indledte Jevgenij Prigozjin sit imperium med at sælge pølser i Sankt Petersborg.

Det blev senere udvidet med en restaurant, hvor en af de hyppige gæster var en nylig udklækket russisk præsident ved navn Vladimir Putin.

Putin yndede at spise mad fra Jevgenij Prigozjin så meget, at han har haft flere udenlandske statsledere igennem hans køkken. Det gælder blandt andet den tidligere amerikanske præsident George W. Bush.

Sidenhen har Jevgenij Prigozjins karriere udviklet sig i andre retninger end køkkenet. Og ifølge flere internationale medier skal han være manden med pengene bag Wagner-gruppens opståen.

Jevgenij Prigosjin står bag den daværende amerikanske præsident George W. Bush, der i 2006 var til middag med Vladimir Putin i Skt. Petersborg. Foto: Sergei Zhukov Vis mere Jevgenij Prigosjin står bag den daværende amerikanske præsident George W. Bush, der i 2006 var til middag med Vladimir Putin i Skt. Petersborg. Foto: Sergei Zhukov

Selv benægter Jevgenij Prigozjin.

Men han har også andre lyssky forretninger. Blandt andet skal han også være manden bag Internet Research Agency, som står anklaget for at have påvirket det amerikanske præsidentvalg tilbage i 2016.

I en årrække har Wagner-gruppen vakt opsigt internationalt. Og det har betydet, at såvel EU som USA har nedlagt sanktioner mod gruppen og en række andre selskaber med forbindelse til Jevgenij Prigozjin.

Det skyldes blandt andet aktioner, Wagner-gruppen skal have været involveret i i en række afrikanske lande.

Blandt andet er den berygtede gruppe mistænkt og anklaget for at have udført grufulde overtrædelser af menneskerettighederne i Den Centralafrikanske Republik.

Det tæller anklager om voldtægt, røverier og drab. Og i lande som Syrien og Libyen er der lignende mistanker mod gruppen foruden tortur og halshugning.

På grund af Jevgenij Prigozjins mangeårige tætte forhold til Vladimir Putin beskrives gruppen flere steder som en uofficiel forlænget arm af det russiske militær. Den kan sættes ind i områder, hvor Rusland officielt ikke kan blande sig. Og den kan lejes ud til styrer eller bevægelser, som på den ene eller anden måde kan fremme russiske interesser verden over.

For Jevgenij Prigozjin skal en del af gevinsten være retten til minedrift i lande som Den Centralafrikanske Republik, der blandt andet er rig på diamanter og guld.

Spørger man Rusland om forholdet til den berygtede lejehær, så er svaret simpelt. Den kender man ikke noget til.

Jevgenij Prigosjin serverer mad for Rusland præsident Vladimir Putin i 2011. Foto: Misha Japaridze Vis mere Jevgenij Prigosjin serverer mad for Rusland præsident Vladimir Putin i 2011. Foto: Misha Japaridze

Lejehære og lejesoldater er nemlig forbudt ved lov i Rusland.

Og derved findes den mystiske Wagner-gruppe faktisk slet ikke.

Alligevel har Danmark for nylig stiftet bekendtskab med den.

Det skete i forbindelse med, at det vestafrikanske land Mali tidligere på året pludselig bad Danmark om at trække sine soldater ud af landet.

Soldaterne var del af en franskledet EU-mission til at bekæmpe islamisme i Afrikas Sahel-region.

Her blev Danmark fanget i et tovtrækkeri mellem Mails regering og EU, da regeringen i landet pludselig udskød et snarligt valg. Samtidig mødte Mali voldsom kritik fra EU for at have indledt et samarbejde med netop Wagner-gruppen i kampen mod islamister i regionen. Potentielt side om side med danske soldater.

Lørdag dukkede det berygtede navn så op igen.

Det skete, da CNN interviewede den ukrainske indenrigsminister ved frontlinjen i Østukraine.

»Vi har fået information om, at Wagner-gruppen er ankommet på vores territorium. Deres formål er at organisere sabotage i vores land,« lød det fra Denis Monarstirskij.