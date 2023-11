Om få måneder er krigen i Ukraine på vej ind i sit tredje år.

Ser man på det kommende års russiske budget, så giver det en god indikation af, hvad Putins planer er for krigen, mener ekspert.

I 2024 kommer Ruslands udgifter til militæret til at ligge på omkring 850 milliarder kroner. Det svarer til omkring 30 procent af hele Ruslands statsbudget i det kommende år.

Samtidig er det planlagt, at Putins Rusland vil bruge omkring 250 milliarder kroner på politi og Nationalgarden.

Samlet set løber det op i omkring 40 procent af det russiske budget, der i det kommende år vil gå til enheder, der har afgørende indflydelse på krigen i Ukraine.

»Det viser, at den russiske stat er villig til at bruge pengene på krigen i Ukraine, og mindst lige så vigtigt, at de har pengene,« siger studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Han har selv beskrevet tallene fra Rusland på sin X-profil.

Selvom det er de officielle budgettal fra Rusland, som han refererer til, så slår han fast, at de ikke nødvendigvis er den fulde sandhed.

Ruslands kommende budget for 2024 er ikke nødvendigvis god læsning for Ukraine og præsident Zelenskyj.

»Det her budget kan sagtens være sminket og ikke vise det fulde billede. Der kan også være ting, som er klassificerede, så vi ikke har det fulde billede, men det er bemærkelsesværdigt, at Ruslands udgifter til militæret er tredoblet siden 2021, som er året inden krigen i Ukraine,« forklarer Claus Mathiesen.

Udgifterne til Ruslands militær er ikke bare steget fra 2021. Men også i forhold til budgettet for 2023, er det kommende års budget forøget, når det kommer til militær, forklarer Claus Mathiesen.

»Rusland er indstillet på en lang krig, og de er også villige til at lave deres budget derefter,« uddyber Claus Mathiesen.

I samme opslag på X tidligere på dagen, hvor den danske ekspert omtaler Ruslands budget for 2024, kommer han også ind på Ukraines budget for næste år.

Her vil udgifterne til militæret være omkring 350 milliarder kroner.

»Det er bemærkelsesværdigt, at det er under halvdelen af Ruslands budget til militæret. Også selvom Ukraine får doneret en stor mængde udstyr, mens Rusland selv skal producere meget af det,« siger Claus Mathiesen.

Siden krigens begyndelse har stort set hele den ukrainske økonomi været fokuseret på krigen.

Den russiske er også gået i den retning. Og med omkring 40 procent af næste års budget rettet mod militær, Nationalgarde og politi, så vil Claus Mathiesen efterhånden godt sige, at Ruslands økonomi nu er omstillet til at være en reel »krigsøkonomi«.

Og det er ikke nødvendigvis godt nyt for Ukraine.

Den russiske præsident Putin har forøget budgettet til militæret ganske markant siden invasionen af Ukraine.

»De her budgettal, hvis man altså kan stole på dem fra russisk side, er en indikation af, at Rusland har et længere strå end Ukraine, når det kommer til at føre en lang nedslidningskrig,« siger Claus Mathiesen.

Det kommer til at lægge et stort pres på Ukraine, der i forvejen er hårdt ramt af mange måneders invasion.

Men det kommer også til at lægge et pres på Ukraines allierede. For nærmest alle penge, der skal bruges på andet end krig, skal komme udefra, forklarer Claus Mathiesen.

»USA og EU skal være indstillet på at finansiere Ukraine i mange år ud i fremtiden.«

Og så kan man måske stille sig selv spørgsmålet, om de efterhånden omfangsrige sanktioner fra Vestens side overhovedet har en effekt på Rusland, når de kan blive ved med at skrue op for budgettet til krig.

»De vestlige sanktioner virker,« siger Claus Mathiesen.

»Men de har ikke den sønderlemmende effekt, man havde håbet på. Rusland er ikke blevet krøblet af dem.«

24. februar vil det være to år siden, Rusland invaderet Ukraine, og krigen vil dermed gå ind i sit tredje år.