Hun er kendt som Ruslands 'hemmelige førstedame'.

Men selvom hun menes at være helt tæt på den russiske præsident, Vladimir Putin, er hun endnu ikke blevet ramt af sanktioner. Nu kommenterer Det Hvide Hus sagen.

Det skriver BBC.

Alina Kabajeva er navnet på hende, der menes at være kvinden i Putins liv, og hun beskrives som den 'hemmelige førstedame', da hverken Putin eller Kreml nogensinde har bekræftet deres forhold.

ARKIVFOTO af Vladimir Putin og Alina Kabajeva i 2004. Foto: ITAR-TASS Vis mere ARKIVFOTO af Vladimir Putin og Alina Kabajeva i 2004. Foto: ITAR-TASS

I weekenden satte avisen Wall Street Journal fokus på den 39-årige kvinde, der er tidligere elitegymnast og nuværende politiker.

Både for hendes – formodede – rolle i Putins privatliv, hvor hun menes at være mor til tre af hans børn, og for hendes – også formodede – rolle i at skjule den personlige formue, som den russiske præsident menes at have stukket til side i udlandet.

Samtidig forklarede anonyme embedsmænd til avisen, at hun på trods af sine tætte relationer til Putin endnu ikke var omfattet af sanktioner, selvom mange andre fra Putin inderste kreds er blevet ramt af dem.

Til avisen fortalte embedsmændene, at sanktioner mod hende »kan blive opfattet som et så personligt slag for Putin, at det kan forværre forholdet mellem Rusland og USA yderligere.«

Nu har Det Hvide Hus kommenteret sagen. På et pressemøde mandag afviste pressesekretæren, Jen Psaki, at USA med vilje ikke har indført sanktioner mod hende.

»Vi fortsætter med at vurdere sanktioner,« forklarede Jen Psaki, da hun blev spurgt om, hvorfor Alina Kabajeva ikke er blevet omfattet af sanktioner endnu.

»Vi har selvfølgelig allerede sanktioneret præsident Putin, men også hans datter og tætteste partnere, og vi fortsætter med at vurdere flere,« tilføjede hun og forklarede, at 'ingen er sikre mod sanktioner'.

Den russiske præsident er notorisk kendt for at værne om sit privatliv, men den tidligere OL-gymnast menes at være hans kæreste.

Putin har to voksne døtre med ekskonen Lyudmila. De to døtre er begge blevet omfattet af de sanktioner, som EU og USA har indført efter Ruslands invasion i Ukraine.