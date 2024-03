Tidligere i februar erobrede russiske styrker Avdijivka, og onsdag har de fået kontrollen over Stepove.

Russiske styrker har indtaget den ukrainske landsby Stepove, som ligger cirka 11 kilometer nordvest for den større by Avdijivka.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters onsdag.

Tirsdag oplyste Ukraines militær, at det havde trukket sig tilbage fra netop Stepove samt Sieverne, som er en anden landsby i området.

De to landsbyer havde inden krigen et samlet indbyggertal på under 100.

Tidligere i februar indtog Rusland Avdijivka. Det var den første større sejr siden indtagelsen af Bakhmut i maj sidste år.

Før krigen havde Avdijivka en befolkning på cirka 32.000 personer. I dag er der færre end 1000 indbyggere tilbage.

Avdijivka ligger i den nordvestlige udkant af den russiskannekterede region Donetsk cirka 15 kilometer nord for industribyen af samme navn.

Avdijivka er et vigtigt punkt på vejen mod byen Donetsk for både de russiske og ukrainske styrker.

Ukrainernes tab af byen skyldes i høj grad, at militæret ikke har haft ressourcerne til at fortsætte kampen mod de russiske styrker.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har beskrevet erobringen af byen som en "fuldkommen succes".

Efter erobringen har flere europæiske ledere slået fast, at det er yderst presserende at sende mere militær og økonomisk hjælp til Ukraine.

Aktuelt diskuterer amerikanske politikere i Kongressen, om de skal sende en hjælpepakke på 60 milliarder dollar til Ukraine. Det svarer til cirka 412 milliarder kroner.

Foreløbig er hjælpepakken godkendt i Senatet. Men republikanere i Repræsentanternes Hus har blokeret for den endelige godkendelse.

I september 2022 gennemførte Ruslands militær og russiske separatister afstemninger i Donetsk og regionerne Luhansk, Kherson og Zaporizjzja om, hvorvidt områderne skulle høre til Ukraine eller Rusland.

Et overvældende flertal i de fire regioner stemte ifølge Rusland for russisk tilhørsforhold, hvorefter Rusland annekterede områderne.

Hverken afstemningerne eller annekteringerne blev dog anerkendt af Ukraine eller af Vesten.

