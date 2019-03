Ruslands militær har fået tilført nyt materiel, så militæret nu er langt mere slagkraftigt og mobilt.

Rusland har i de seneste seks år øget sit militær betydeligt.

Det siger Sergej Sjojgu, den russiske forsvarsminister, i en tale til forsvarsudvalget i Ruslands parlament i hovedstaden Moskva.

Sjojgu har været minister i de seks år, og i den periode er Ruslands væbnede styrker forvandlet til en mobil styrke, der kan bruge sin magt i områder langt væk.

Han siger, at militæret i perioden fra 2012 til 2018 blandt andet har modtaget over 1000 nye krigsfly og kamphelikoptere.

Der er leveret 3700 kampvogne.

Desuden har hæren har fået 109 landbaserede, interkontinentale missiler.

De russiske ubåde har fået 108 langtrækkende missiler, og der er oprettet ti brigader, som kan affyre kortrækkende Iskander-missiler.

Der er mere nyt isenkram på vej til militæret, nemlig droner.

- Fra og med i år vil vi få angrebs- og overvågningssystemer med mellemdistancerækkevidde, siger ministeren ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Han tilføjer, at takket være laserteknik i dronerne er det lykkedes for militæret at gøre artillerisystemet "Krasnopol" mere effektivt.

Nu er systemets rækkevidde forlænget, og der bliver højst brugt to projektiler - eller granater - per mål.

Forsvarsministeren siger, at krigen i Syrien, hvor Rusland blandede sig på præsident Bashar al-Assads side i 2015, har været et sted, hvor man kan se Ruslands militære styrke udfolde sig.

Det har også givet militæret mulighed for at teste nye våben i kamp, og det gælder også missiler, som affyres både fra havet og fra land.

Sjojgu siger, at Rusland har en million mand under våben. Af dem er næsten 400.000 professionelle.

Det er et stort skifte i forhold til tidligere tider, hvor næsten hele militæret bestod af værnepligtige.

