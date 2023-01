Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Nu hævder den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, at 600 ukrainske soldater er blevet dræbt i et raketangreb.

Rusland kalder angrebet hævn efter et ukrainsk angreb på en russisk militærbase nytårsaften, skriver Reuters.

Det russiske forsvarsministerium oplyser, at angrebet ramte den midlertidige ukrainske kaserne i det østlige Ukraine med et raketangreb.

Nytårsaften angreb det ukrainske militær en skole i byen Makijivka i den russiskbesatte Donetsk-region.

Sergei Shoigu påstår, at 600 er døde eftter et russisk angreb. Foto: SPUTNIK Vis mere Sergei Shoigu påstår, at 600 er døde eftter et russisk angreb. Foto: SPUTNIK

Skolen har været brugt som kaserne for russiske soldater.

Angrebet blev beskrevet som et af krigens mest dødelige angreb i Ukraine.

Ukraine hævdede, at over 400 russiske soldater blev dræbt, mens Rusland har rapporteret 89 døde i egne rækker.

Det er sjældent, at Rusland under krigen har bekræftet så høje tab.