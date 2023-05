Vestlige sanktioner mod Rusland har siden februar 2022 gjort det umuligt at importere en stribe reservedele til vedligeholdelse af russiske flyselskabers flåde af rutefly.

Men det har ikke afholdt flyene fra at lette og lande med millioner og atter millioner af passagerer ombord, rapporterer avisen Kommersant ifølge El País.

Ifølge avisen har Rostransnadzor, en afdeling under det russiske transportministerium, afsløret, at der er blevet foretaget mindst 2.000 flyvninger med fly med reservedele, som havde overskredet deres holdbarhedsdato.

»Det er umuligt at importere et antal specifikke produkter. Som et resultat heraf er adskillige luftoperationer blevet udført med uregelmæssigheder, som direkte påvirker flysikkerheden,« siger lederen af Rostransnadzor Viktor Basarguin ifølge Kommersant i et lydklip fra et møde afholdt 16. maj.

»For eksempel har de fået tilladelse til at operere med komponenter, der var udløbet. Der er registreret flere end 2.000 af den slags flyvninger,« siger Viktor Basarguin desuden på optagelserne ifølge avisen.

Afsløringen kommer efter, at en historie i det russiske medie Proekt ifølge Moscow Times fortæller, at mekanikere hos Ruslands store flyselskab Aeroflot er blevet bedt om ikke at indrapportere tekniske fejl, som kan udløse flyveforbud, med mindre de har fået direkte ordre om det fra pilotens side.

Som et eksempel på en flyvning med problemer fortæller Proekt, at en Aeroflot-flyvning fra De Forenede Arabiske Emirater ikke havde det nødvendige antal iltbeholdere, som skal bruges, hvis trykket i kabinen falder, ombord.

Men det blev ikke registreret af kaptajnen, fordi det blev vurderet, at der var tale om et 'ubetydeligt problem.'

Russiske flyselskaber har været i stand til at flyve videre, blandt andet fordi det har været muligt at smugle dele ind fra Asien, Kina og De Forenede Arabiske Emirater.