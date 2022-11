Lyt til artiklen

Han menes at være en af Vladimir Putins nærmeste allierede, og han er blevet beskrevet som 'Ruslands farligste mand'.

Nu vækker det opsigt, at han har rejst til Iran – for han rejste 'helt sikkert ikke dertil for at snakke om vejret'.

Sådan lyder det fra den pensionerede norske generalløjtnant Arne Bård Dalhaug til norsk TV 2.

Det var nyhedsbureauet Reuters, der først kunne oplyse, at den russiske politiker Nikolaj Patrusjev, der er tidligere sikkerheds- og efterretningsofficer, onsdag var rejst til Iran for at mødes med landets præsident, Ebrahim Raisi.

Arkivfoto af Nikolaj Patrusjev med Vladimir Putin i 2019. Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Arkivfoto af Nikolaj Patrusjev med Vladimir Putin i 2019. Foto: Alexei Nikolsky

Patrusjev har siden 2008 været sekretær for Ruslands Sikkerhedsråd, og ifølge chefforskeren ved Forsvarets Forskningsinstitut (FFI), Tor Bukkvold, er han en af den russiske præsidents tre-fire vigtigste støtter og rådgivere.

Samtidig har den britiske Rusland-forsker Mark Galeotti tidligere beskrevet ham som 'Ruslands farligste mand' – blandt andet fordi han sidder i en unik position til at påvirke Putin og 'opmuntre ham til en aggressiv dagsorden'.

Formålet med Patrusjevs rejse til Teheran var ifølge de officielle meldinger at udbygge de to landes handels- og sikkerhedssamarbejde, men også situationen i Ukraine og foranstaltninger til at bekæmpe 'vestlig indblanding' har været på dagsordenen.

Det er dog muligvis ikke det eneste.

Flere eksperter frygter nemlig ifølge norsk TV 2, at mødet kan føre til, at Rusland får leveret farlige ballistiske missiler fra Iran – foruden de iranske 'kamikaze-droner', som Rusland i forvejen er blevet beskyldt for at have brugt i en lang række angreb i Ukraine.

»Det er naturligt at antage, at der diskuteres levering af flere droner og nye ballistiske missiler, for der er meget, der tyder på, at Rusland snart løber tør for langtrækkende missiler,« siger Arne Bård Dalhaug til det norske medie.

Den mulighed vækker i sig selv bekymring – men det gør noget andet også.

For hvis Rusland og Iran skulle komme til enighed om en våbenaftale, vurderer den pensionerede generalløjtnant, at det kan føre til et modkrav fra Iran:

»Som gengæld kan det være, at Iran søger om støtte fra Rusland til at videreudvikle sit atomprogram,« forklarer han.

Til norsk TV 2 forklarer Arne Bård Dalhaug videre, at et sådant samarbejde vil være bekymrende, da Iran – såfremt det bliver en ny atommagt – vil kunne være en 'højrisikoaktør med et meget ustabilt lederskab'.