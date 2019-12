Mindst en person meldes kvæstet i brand på Ruslands eneste hangarskib.

Ruslands eneste hangarskib står torsdag i flammer, oplyser flere russiske nyhedsbureauer herunder Tass.

Branden er opstået under arbejde med at vedligeholde skibet. En unavngiven kilde har fortalt Tass, at branden opstod på dækket, og at der står en tyk, sort røg fra skibet.

Der er tre personer fra vedligeholdelsesarbejdet, som man ikke ved, hvor befinder sig.

Tass skriver, at en person er kvæstet i branden.

/ritzau/Reuters