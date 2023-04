Det danske træk er bestemt ikke gået russernes næse forbi.

Nu kommer den russiske ambassadør med noget af en bredside mod Danmark.

»København tror fuldt og fast på, at Vesten er i stand til at tilføje Rusland et militært nederlag i Ukraine,« siger Ruslands ambassadør i Danmark til den russiske avis Izvestiya ifølge landets statslige nyhedsbureau Tass – hvor Barbins hårde ord mod Danmark mandag formiddag ved 11-tiden var topnyheden.

»Danmark bekymrer sig ikke om den skæbne, Ukraine eller ukrainerne vil gå i møde, hvis konflikten eskaleres. Baseret på sådanne opfattelser, har København lige nu ingen røde linjer eller forbud mod overførsler af flere og flere nye våben,« lyder det videre fra ambassadøren.

Baggrunden for Vladimir Barbins udtalelse er den nye danske Ukraine-fond og diskussionerne om, hvorvidt Danmark vil donere F16-jagerfly til Ukraine.

Ukraine-fonden består af syv milliarder kroner i år og blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget.

Fonden bliver målrettet Ukraines behov og ønsker, og den bliver tænkt ind i en dansk indsats, der fokuserer på militær, civil og erhvervsmæssig støtte.

Vladimir Barbin har før kritiseret Danmarks leverancer af våben og udstyr til Ukraine og muligheden for at træne ukrainske soldater på dansk jord.

»Danmarks politik fører til yderligere ødelæggelse af forholdet mellem Rusland og Danmark,« lød det i en skriftlig kommentar til Ritzau i juli 2022.

Danmark er et af mange vestlige lande, som støtter Ukraine økonomisk og med våbenleverancer.