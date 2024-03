Det hører til sjældenhederne, at en ambassade vælger at håne det land, hvor den har hjemme.

Men det er ikke desto mindre, hvad Ruslands ambassade i Stockholm gør på X.

Det skriver Expressen.

Opslaget handler om Sveriges optagelse i NATO. Noget som Rusland er alt andet end tilfredse med. I opslaget har de delt et AI-genereret billede af et klassisk rødt, svensk træhus. Der flages med NATO-flaget, men landskabet omkring hytten ser noget gråt og dystert ud.

Og det lader til at være den fremtid, som russerne mener Sverige går i møde, nu hvor de er blevet en del af NATO.

I opslaget spørger ambassaden, om Sverige er »kommet hjem, eller snarere tilbage til middelalderen,« og de har linket til et længere opslag på beskeddelingstjenesten Telegram, hvor de kommer ind på Kalmarunionen, Sveriges tidligere frihed til at vælge alliance og såmænd også Gustav Vasa, der som bekendt frigjorde Sverige fra Danmarks herredømme.

»Er det den fremtid, som disse nye NATO-administratorer forbereder for Sverige?« spørger ambassaden og fortsætter:

»Har Stockholm virkelig foretrukket en tilbagevenden til middelalderen frem for fredelige fremskridt og øget velstand?«

Men hvis Ruslands ambassade forsøger at påvirke nogle svenskere og deres holdning til NATO-optagelsen, lykkedes de ikke særlig godt.

Det vurderer Inga Näslund, hovedansvarlig for Østeuropa på Olof Palmes Internationale Center.

»De (russerne, red.) har tydeligvis ingen forståelse for vores syn på virkeligheden. De er gode til andre former for påvirkningsoperationer, men de er ikke gode til det her (...) Der må være nogen, der tror, at den slags kampagner har en eller anden form for effekt. Jeg tror ikke engang, at folk forstår det her billede,« siger hun til Expressen.

Sverige indtrådte 7. marts i NATO.