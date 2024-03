Russerne har vundet kontrol over landsby i Donetsk få dage efter, at russiske styrker indtog byen Avdijivka.

Russiske styrker har vundet kontrol over landsbyen Pobieda i Donetsk i det østlige Ukraine, oplyser det russiske forsvarsministerium torsdag ifølge Reuters.

Russerne har vundet kontrol over landsbyen få dage efter, at russiske styrker indtog den ukrainske by Avdijivka. Indtagelsen af Avdijivka er russerens største sejr siden indtagelsen af Bakhmut i maj 2023.

Pobeda er en lille landsby omkring fem kilometer vest for byen Donetsk i det østlige Ukraine.

Ifølge de russiske oplysninger rykker russiske enheder frem i området ved Avdijivka, hvor de angiveligt har afvist ni modangreb og tilføjet Ukraine tab med op mod 145 faldne.

