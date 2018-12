Rusland langer ud efter BBC, der torsdag beskyldte en russisk tv-station for at have brudt britiske regler.

Dagen efter at Storbritannien udtalte kritik af den russiske tv-station RT, svarer Rusland fredag igen med en varslet undersøgelse af BBC.

Den statslige regulator for telekommunikation i Rusland, Roskomnadzor, oplyser således, at den har "indledt kontrollerende tiltag", i forhold til om tv-kanalen BBC World News og BBC's hjemmesider overholder Ruslands regler for nyhedsdækning.

Torsdag sagde den britiske regulator for telekommunikation, Ofcom, at den russiske tv-kanal RT i syv tilfælde havde brudt regler om uvildighed.

Det skulle være sket i forbindelse med dækningen af forårets giftangreb på den russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans datter i Salisbury.

Roskomnadzor oplyser, at undersøgelsen af BBC kommer "som følge af situationen vedrørende den britiske regulators beskyldninger om lovovertrædelser begået af RT".

BBC har allerede afvist, at tv-stationen skulle operere i strid med de russiske regler for nyhedsdækning.

- Ligesom alle andre steder i verden arbejder BBC i Rusland fuldstændig i overensstemmelse med landets love og bestemmelser om at levere uafhængige nyheder og information, siger en talsmand fra BBC.

