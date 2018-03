Sanktioner fra EU-lande og USA besvares med tilsvarende antal udvisninger fra Ruslands side, lyder det.

Moskva. Rusland vil besvare sanktioner fra EU-landene og USA og andre lande med et tilsvarende antal udvisninger.

Det oplyser kilder i det russiske udenrigsministerium til det russiske nyhedsbureau Ria ifølge Reuters.

- Vi vil arbejde på det i de kommende dage og vil besvare alle landene efter tur, siger kilden ifølge mediet.

I en erklæring beskylder ministeriet de vestlige lande for blindt at følge deres britiske allierede ind i en konfrontation med Rusland.

Det sker som reaktion på, at 14 EU-lande mandag har annonceret udvisning af flere end 30 russiske diplomater. Danmark har udvist to russiske diplomater.

Canada har udvist fire russiske diplomater, der "bruger deres diplomatiske status til at underminere landets sikkerhed eller blande sig i landets demokrati".

USA udviser 60 russere, der har en uge til at forlade landet, herunder 12 fra en FN-mission i New York, mens et russisk konsulat i Seattle lukkes.

Rusland har ifølge Reuters efterfølgende meddelt, at landet vil udvise 60 amerikanske medlemmer af diplomatiske missioner i Rusland.

Vestens udvisninger kommer, efter at en tidligere russisk dobbeltagent er blevet forgiftet i Salisbury, England.

Sergej Skripal og hans datter er ifølge britiske efterforskere blevet forgiftet med novichok, der oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen.

De har efter det oplyste ikke været ved bevidsthed siden.

Den britiske regering mener, at Rusland står bag og har derfor iværksat flere sanktioner.

Blandt andet er 23 russiske diplomater blevet udvist, mens alle politiske møder med Rusland er aflyst.

Derudover vil ingen britiske politikere og kongelige deltage i fodbold-VM, der til sommer afholdes i Rusland.

Fredag erklærede EU-lederne sig enige i den britiske regerings konklusion, og det var ventet, at koordinerede sanktioner ville blive annonceret mandag.

/ritzau/