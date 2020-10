Ruslands udenrigsminister beder om tilladelse til at udpege honorær konsul i Grønland.

Rusland har anmodet den danske regering om tilladelse til at udpege en honorær konsul i Grønland, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et pressemøde.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er fredag på besøg i Moskva.

Ifølge DR skulle Sergej Lavrov have sagt, at han har fået en positiv tilkendegivelse på det russiske ønske om at udpege en honorær konsul i Grønland.

Jeppe Kofod kommenterede dog ikke det russiske ønske over for pressen, skriver DR.

/ritzau/