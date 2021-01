Rusland trækker sig fra Åben Himmel-traktaten, efter at USA trak sig fra den i november.

Rusland vil trække sig ud af en international aftale om våbenkontrol.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det drejer sig om den såkaldte Åben Himmel-traktat, der blev indgået i 1992 mellem 35 lande - heriblandt Danmark.

Traktaten fastslår, hvordan medlemslandene må foretage observationsflyvninger over hinandens lande.

USA trak sig fra traktaten i november efter at have anklaget Rusland for at overtræde den. Det afviste den russiske regering.

Den amerikanske beslutning blev truffet i maj 2020.

Dengang sagde Ruslands viceudenrigsminister, Aleksander Grusjko, at det var et slag mod den europæiske sikkerhed.

- USA's tilbagetrækning fra denne traktat vil ikke alene være et slag mod fundamentet i europæisk sikkerhed, men mod de vigtigste sikkerhedsinteresser hos USA's allierede, sagde Grusjko ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/