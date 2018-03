Den russiske udenrigsminister oplyser, at britiske diplomater vil blive udvist. Men han siger ikke hvornår.

Udenrigsminister Sergej Lavrov siger, at Rusland "selvfølgelig" vil svare igen og udvise britiske diplomater.

Premierminister Theresa May meddelte tidligere på ugen, at 23 russiske diplomater udvises fra Storbritannien, efter at regeringen i London har sagt, at det var Rusland, der stod bag et angreb med nervegift i den engelske by Salisbury for knap to uger siden.

På spørgsmålet, om Rusland vil give igen og udvise britiske diplomater, svarer Lavrov på et pressemøde i Kasakhstan:

- Det vil vi selvfølgelig.

Men han kommer ikke nærmere ind på, hvornår det vil ske, eller hvem det vil ramme.

/ritzau/Reuters