INF-traktaten om stop for raketter udløber om et halvt år. Rusland har ikke modtaget nyt forslag fra USA.

Rusland er klar til at overveje nye forslag fra USA til en ny atomaftale. Det skal i så fald være en ny traktat, som omfatter flere landes mellemdistanceraketter.

Det siger viceudenrigsminister Sergej Rjabkov.

Præsident Vladimir Putin meddelte i weekenden, at Rusland suspenderer sin deltagelse i INF-aftalen om forbud mod mellemdistanceraketter.

Det er en meget vigtig traktat for især Europa. Den blev vedtaget i 1987 i de sidste år af den kolde krig. Den betød, at det daværende Sovjetunionen og USA fjernede deres atombevæbnede raketter fra Europa.

Ruslands beslutning kom, efter at USA's præsident Trump har suspenderet INF-traktaten. Det blev begrundet med russiske brud på traktaten.

Hvis ikke parterne enes det næste halve år om at videreføre aftalen, så udløber den definitivt.

Trump sagde i sidste uge på et pressemøde, at han gerne vil forhandle om at skabe en ny nedrustningsaftale.

Men Moskva har ikke modtaget konkrete forslag, siger Rjabkov

