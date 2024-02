Rusland vil have hævn for de massive sanktioner, som EU og USA har indført mod Rusland.

Det udtaler landets ekspræsident og nuværende næstformand for sikkerhedsrådet, Dmitrij Medvedev, lørdag.

Han hævder, at Vesten har indført sanktioner mod landet, fordi russiske borgeres ulykke gavner Vesten.

»Vi skal alle sammen huske det og tage hævn mod dem, hvor det er muligt. De er vores fjender,« skal han have udtalt på sociale medier ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Årsagen (til sanktionerne) er åbenlys: Jo værre, det går for russiske borgere, des bedre er det for den vestlige verden.«

Både EU og USA har indført nye sanktioner mod Rusland i løbet af den seneste uge.

USAs sanktioner kom fredag inden toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine og ugen efter, at den russiske oppositionsleder og regeringskritiker Aleksej Navalnyj døde i en russisk fangelejr – noget, som flere mener, at Ruslands regering stod bag.

Rusland kalder beskyldningerne ubegrundede.

USAs sanktioner er alligevel tiltænkt at holde Rusland ansvarlig for Navalnyjs død, oplyser Det Hvide Hus til CNN.

Sanktionerne er rettet mod landets forsvar og industri samt en række indtægtskilder. I alt omfatter sanktionerne 500 mål, skriver AFP.

Der skal blandt andet være indført sanktioner mod betalingssystemet Mir, som Rusland har indført for at undgå at være afhængig af amerikanske netværk.

Medvedev har bedt russere om at demonstrere deres utilfredshed med »den inkompetente politik« fra vestlig side og »skabe vanskeligheder i økonomien« for Vesten.

To år med blodig krig i Ukraine: Følg udviklingen i B.T.s LIVE-blog lige her.