- Vi opfordrer indtrængende vore kolleger til ikke at lege med ilden, hedder det i advarsel fra Kreml.

Kreml kalder USA's og EU's sanktioner mod Rusland i sagen omkring oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj for "fuldstændigt uacceptable". Rusland bebuder gengældelse og kalder det indblanding i dets interne anliggender.

- Disse sanktioner er destruktive for bilaterale relationer, hedder det i en erklæring fra en talskvinde for det russiske udenrigsministerium.

Kreml kalder beskyldningerne om, at den russiske efterretningstjeneste FSB skulle stå bag en forgiftning af Navalnyj for "horrible".

- Vi opfordrer indtrængende vore kolleger til ikke at lege med ilden, tilføjer talskvinden Maria Zakharova.

Hun tilføjer, at Moskva vil svare igen med gengældelse - og "ikke nødvendigvis symmetrisk".

EU og USA indførte tirsdag i en koordineret indsats sanktioner mod en række højtstående embedsmænd fra Rusland som følge af giftangrebet mod Putin-kritikeren.

EU meddelte allerede mandag i sidste uge efter et udenrigsministermøde, at man var nået til enighed om at indføre sanktioner mod Rusland. Tirsdag gjorde USA det samme.

EU's sanktioner rammer fire forskellige russere. Blandt dem er Aleksander Bastrykin, der står i spidsen for en efterforskningskomité, der er Ruslands primære myndighed på området. Bastrykin refererer direkte til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Sanktionerne skal være med til at sende et stærkt signal til Rusland. Det siger den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod.

- Vi prøver i EU i fællesskab at finde frem til, hvem de her krænkelser kan føres tilbage til. Og her er Aleksander Bastrykin en af dem, og det er én, der står tæt på Putin og har en central rolle i det her.

- Så derfor gør vi det. For at sende et hårdt signal til Rusland, siger han.

USA har indført sanktioner mod syv højtstående russiske embedsmænd.

- Vores efterretninger giver os god grund til at tro, at medlemmer af Ruslands nationale sikkerhedstjeneste, FSB, benyttede nervegiften Novitjok til at forgifte oppositionslederen Aleksej Navalnyj 20. august 2020, sagde amerikanske embedsmænd tirsdag på en videokonference.

To FN-eksperter konkluderede mandag, at Rusland stod bag angrebet på Navalnyj, og at Novitjok blev brugt for "at sprede frygt".

/ritzau/Reuters