De har været nomineret til en Oscar, men nu er de bestemt ikke længere populære i Rusland.

Filmproducenten Alexander Rodnyansky og instruktøren Ivan Vyrypaev står nu til anholdelse for 'at have spredt falske informationer' om den russiske hær.

Det skriver Guardian.

En domstol i Moskva har beordret anholdelsen af de to store kulturnavne.

Ingen af dem opholder sig dog i Rusland, men ifølge rettens pressetjeneste vil de blive varetægtsfængslet, når det lykkes for de russiske myndigheder at tilbageholde dem eller at få dem udleveret.

Rodnyansky, der er født i Kyiv, har været blandt de mest indflydelsesrige i russisk film i mange år. Han forlod Rusland få dage efter, at landet overfaldt Ukraine.

Han har flere gange ytret sig kritisk om angrebet.

Fire gange er han blevet nomineret til en Oscar i kategorien bedste internationale film, men hverken 'Chief in Love', 'East-Ouest', 'Leviathan' eller 'Loveless' har vundet en Oscar-statuette.

Til amerikanske Variety har Rodnyansky fortalt, at han helt har afskåret forbindelsen til Rusland.

»Jeg lod alting blive tilbage. Firmaet, huset, alt, hvad jeg ejede. Jeg kommer først tilbage, når krigen er slut, og Putin er væk. Jeg mener, at Rusland skal straffes på mange måder. Det vil være fortjent,« sagde han sidste år.

Instruktør og skuespiller Ivan Vyrypaev har boet og arbejdet i Polen i en årrække. Han har også talt åbent mod det nuværende russiske styre og om angrebet på Ukraine.

Og nu er begge altså på Putins sorte liste.