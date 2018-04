Det koordinerede angreb i Syrien vil ikke ske uden konsekvenser, siger Ruslands ambassadør i Washington.

Washington. Det koordinerede angreb i Syrien udført af USA, Frankrig og Storbritannien vil få konsekvenser.

Det advarer den russiske ambassadør i Washington ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

- Vi har advaret om, at sådanne handlinger ikke vil ske uden konsekvenser. Alt ansvar hviler på Washington, London og Paris, siger Anatolij Antonov i en erklæring.

- USA, der har det største lager af kemiske våben, har ingen moralsk berettigelse til at anklage andre lande, tilføjer ambassadøren.

USA's præsident, Donald Trump, annoncerede natten til lørdag et angreb mod udvalgte mål i Syrien.

Det skete som svar på sidste uges formodede kemiske angreb i Douma, hvor omkring 40 meldtes dræbt.

Rusland er allieret med Syrien i kampen mod oprørere i den langstrakte borgerkrig i landet.

En delegation af russiske parlamentsmedlemmer befinder sig i disse dage i det centrale Damaskus. Deres hotel er ikke blevet ramt under angrebet, oplyser en korrespondent fra Tass.

Det russiske udenrigsministerium har også udsendt en erklæring efter angrebet i Syrien, der tog omkring en time.

Ministeriet bebrejder alliancen for at have angrebet Damaskus på det præcise tidspunkt, "hvor landet havde en chance for en fredelig fremtid".

Ministeriet hævder i øvrigt, at vestlige medier bærer en del af ansvaret for angrebet i Syrien, skriver Reuters.

Rusland og Syrien har gentagne gange afvist meldingerne om det påståede kemiske angreb i Syrien i sidste uge.

/ritzau/