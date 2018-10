USA's udmelding om et farvel til INF-aftalen er motiveret af et ønske om en unipolær verden, mener russerne.

Moskva. Den amerikanske præsident Donald Trumps udmelding om at trække sig fra den såkaldte INF-aftale vidner om, at USA drømmer at etablere sig som en enkeltstående global supermagt.

Sådan lyder det fra en kilde i det russiske udenrigsministerium efter Trumps udmelding lørdag aften dansk tid.

- Det primære motiv er en drøm om en unipolær verden. Vil det gå i opfyldelse? Nej, siger den unavngivne embedsmand til det russiske nyhedsbureau RIA Novosti.

Det lyder videre, at Rusland "mange gange offentligt har fordømt USA's politiske kurs mod at opsige aftalen".

INF-aftalen blev indgået i 1987 af den daværende amerikanske præsident, Ronald Reagan, og den sovjetiske leder, Mikhail Gorbatjov.

Den forbyder Rusland og USA at opstille mellemdistancemissiler.

Aftalen blev set som et stort skridt i retning af normalisering mellem øst og vest hen mod afslutningen af den kolde krig.

Begge lande har dog siden beskyldt hinanden for at bryde aftalen.

Og nu har Donald Trump altså meldt ud, at han planlægger at trække sig fra den mere end 30 år gamle aftale.

Den russiske senater Alexei Pushkov har sent lørdag aften også kommenteret på udmeldingen fra den amerikanske præsident.

- Det er det andet kraftige slag mod hele systemet for at sikre strategisk stabilitet i verden, skriver senatoren på Twitter.

Det første slag faldt ifølge ham i 2001, da USA trak sig fra den såkaldte AMB-traktat, der omhandler ballistiske missiler.

- Endnu en gang er det USA, der sætter gang i opløsningen af aftalen, fortsætter Pushkov på Twitter.

Trump offentliggjorde sine planer lørdag ved et vælgermøde i Nevada.

Præsidenten hævder, at Rusland bryder vilkårene i aftalen. Men han præciserede ikke, hvordan det skulle være sket.

- Vi vil ophæve aftalen, og så vil vi udvikle våbnene, siger Trump og tilføjer, at det vil ske, hvis Rusland og Kina ikke går med til at lave en ny aftale.

/ritzau/AFP