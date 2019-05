To svenske diplomater er smidt ud af Rusland som svar på svensk nej til nye visa til russiske diplomater.

Rusland har valgt at udvise to svenske diplomater, som svar på at Sverige har afvist at udstede visa til russiske diplomater.

Det oplyser det svenske udenrigsministerium onsdag.

- Sverige har tidligere givet besked om, at en russisk diplomat ikke får forlænget sit visum og afvist russiske ansøgninger om visa til diplomater.

- Det har Rusland svaret på ved at bede to svenske diplomater om at forlade Rusland, skriver Udenrigsministeriet i en kommentar.

Sverige og Rusland befinder sig i øjeblikket i en diplomatisk strid.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT centrerer konflikten sig om det svenske sikkerhedspoliti Säpos mistanke om, at en russisk diplomat skal have udført ulovligt efterretningsarbejde, mens han har været i Sverige.

Diplomaten havde en høj stilling på ambassaden i Sverige.

Ifølge den svenske avis Dagens Nyheter mener Säpo dog, at han primært var ansvarlig for russiske SVR's aktiviteter i Rusland. SVR er den russiske tjeneste med ansvar for efterretninger i udlandet.

I slutningen af februar rykkede Säpo ind mod manden under et møde mellem ham og en 45-årig svensk mand på en restaurant i Stockholm.

Den svenske mand blev anholdt - ligeledes på mistanke om, at han stod bag ulovligt efterretningsarbejde mod Sverige. Han blev løsladt i marts, men han er fortsat mistænkt i sagen, oplyser anklageren ifølge TT.

Det svenske udenrigsministerium har ikke oplyst, hvor mange nye russiske diplomater der har fået afslag på svensk visum.

