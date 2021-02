Diplomater fra Sverige, Tyskland og Polen udvises af Rusland efter "uacceptabel" deltagelse i støtteprotest.

Rusland udviser tre diplomater fra Sverige, Tyskland og Polen. De skal angiveligt have deltaget i en demonstration til fordel for den fængslede Putin-kritiker Aleksej Navalnyj.

Det meddeler det russiske udenrigsministerium fredag.

Ifølge meddelelsen har et ikke nærmere angivet antal diplomater "deltaget i ulovlige protester" i januar. De er som følge deraf "erklæret persona non grata".

- De har fået ordre om at forlade Rusland i nær fremtid, hedder det videre.

Sveriges udenrigsministerium bekræfter over for nyhedsbureauet TT, at en svensk diplomat ikke længere er velkommen i Rusland.

- Diplomaten har observeret en demonstration, siger ministeriets pressemedarbejder Linn Duvhammar.

Diplomaten har ikke deltaget aktivt i en demonstration, understreger ministeriet.

- Diplomaters ret til at observere en demonstration er en naturlig del af at følge den politiske udvikling i et land og en af diplomatens kerneopgaver, siger Duvhammar til TT.

Meddelelsen fra det russiske udenrigsministerium kommer, få timer efter at EU's udenrigschef, Josep Borrell, mødtes med Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, i Moskva.

Her beskrev Borrell forholdet mellem EU og Rusland som værende "på et lavpunkt" på grund af fængslingen af Navalnyj.

Fredag siger Borrell via en talsmand, at han "på det kraftigste fordømmer" udvisningen af de tre diplomater fra EU-lande.

I Tyskland siger forbundskansler Angela Merkel, at hun betragter udvisningen som yderligere et skridt væk fra retssikkerhed i Rusland.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, lover, at det "ikke vil forblive ubesvaret". Det siger han ifølge AFP.

I de seneste uger har russisk politi anholdt over 10.000 mennesker, der har protesteret over hele Rusland. Demonstranterne kræver, at Navalnyj løslades.

Den 44-årige oppositionsleder blev anholdt, da han i januar rejste hjem til Rusland fra Tyskland. Han havde været indlagt på et hospital i Berlin med en alvorlig forgiftning, som han anklager præsident Vladimir Putins styre for at stå bag.

En dommer i Moskva besluttede tirsdag, at Navalnyj skal tilbringe de næste to år og otte måneder i en straffelejr. Ifølge dommeren har han brudt betingelserne i en prøveløsladelse ved ikke at melde sig hos politiet i Moskva.

Navalnyj svarede i retten, at det ikke havde været muligt, idet han lå i koma på hospitalet i Berlin.

/ritzau/