Dagen efter udvisning af 18 russiske diplomater svarer Rusland igen med udvisning af 20 tjekkiske diplomater.

Rusland udviser 20 tjekkiske diplomater. De skal være ude af landet senest mandag.

Dermed har de lidt over 24 timer til at forlade Rusland.

Det meddeler det russiske udenrigsministerium søndag aften, efter at Tjekkiets ambassadør, Vitezslav Pivonka, var indkaldt til samtale i ministeriet.

- Pivonka har fået besked om, at 20 ansatte på den tjekkiske ambassade i Moskva er erklæret "persona non grata", meddeler ministeriet.

- De har fået ordre på at forlade landet inden udgangen af 19. april 2021, hedder det videre.

Det kommer som reaktion på, at Tjekkiet lørdag meddelte, at landet udviser 18 ansatte på den russiske ambassade i Prag.

Ruslands udenrigsministerium betegner søndag det som "en fjendtlig handling" fra tjekkisk side.

Den tjekkiske udenrigsminister, Jan Hamacek, gav de 18 udviste russere 48 timer til at pakke deres ting og være ude af landet.

Tjekkiets efterretningstjeneste har konkluderet, at de pågældende russere er hemmelige agenter for efterretningstjenesterne GRU og SVR.

Tjekkiet mistænker, at russiske efterretningstjenester var involveret i en eksplosion på et militærdepot i 2014, der kostede to mennesker livet.

To mistænkte russiske spioner har særlige interesse for det tjekkiske politi.

De har de samme navne, som blev brugt af formodede russiske agenter under et forsøg på at myrde den afhoppede russiske spion Sergej Skripal i Sydengland i 2018.

Rusland mener, at Tjekkiets handlinger bærer præg af, at USA har været involveret.

- I deres ønske om at gøre USA tilfreds på baggrund af de seneste amerikanske sanktioner mod Rusland, har tjekkiske myndigheder overgået deres herskere fra den anden side af dammen, skrev det russiske udenrigsministerium tidligere søndag.

I torsdags indførte USA nye sanktioner mod Rusland og meddelte, at ti russiske diplomater er udvist fra USA.

Det skyldes, at USA anklager Rusland for at have stået bag blandt andet indblanding i USA's valg og et omfattende hackerangreb.

Rusland har svaret tilbage ved at udvise det samme antal amerikanske diplomater.

Russerne har også givet blandt andre USA's justitsminister, Merrick Garland, og minister for indenlandsk sikkerhed, Alejandro Mayorkas, indrejseforbud i Rusland.

/ritzau/Reuters