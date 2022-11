Lyt til artiklen

200 amerikanske statsborgere er fredag blevet forbudt af rejse ind i Rusland.

Sådan lyder meldingen fra det russiske udenrigsministerium.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Listen omfatter blandt andet generaler, rådgivere for Ukraines forsvarsafdeling, senatorer og pressesekretæren, Karine Jean-Pierre, i Det Hvide Hus.

Også flere af Bidens familiemedlemmer er blevet blacklistet af Rusland.

For en søster og to brødre til den amerikanske præsident, Joe Biden, er at finde på listen.

Der er tale om Valerie Biden Owens, James Brian Biden og Francis William Biden.

Joe Bidens kone, Jill Biden, og datteren, Ashley Biden, har siden sommer været sanktioneret.

Fredag trak de russiske tropper sig ud af Kherson-regionen, som har været på deres hænder mere eller mindre siden 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er tilbagetoget fra Kherson et tegn på en ændring i Ruslands krigsførelse.

»Det tyder på en form for rationel tankegang i den russiske ledelse. Det er jo det, man har beskyldt Putin for ikke at have. Det her er mere klassisk krigsførelse. Man har ikke bedt om at kæmpe til sidste blodsdråbe i byen,« lyder det fra Jakob Illeborg.