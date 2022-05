Rusland advarer mandag om, at Finland og Sveriges ansøgninger om NATO-medlemskab er en alvorlig fejltagelse. Det skriver AFP.

»Det er endnu en alvorlig fejltagelse med vidtrækkende konsekvenser,« siger Ruslands viceudenrigsminister Sergei Ryabkov ifølge nyhedsbureauet.

»Det militære spændingsniveau vil blive øget. Det er en skam, at man ofrer den sunde fornuft for nogle spøgelsesidéer omkring, hvad der bør ske i den nuværende situation,« siger Sergei Ryabkov desuden.

Både Finland og Sverige ventes inden for kort tid at være klar til officielt at anmode om medlemskab i NATO, fordi man frygter yderligere aggressioner fra russisk side.

Finland og Rusland deler en grænse på 1.300 kilometer.

Ruslands præsident Vladimir Putin talte lørdag med den finske præsident Sauli Niinisto om den seneste udvikling.

Efterfølgende meldte den russiske regering ud, at Vladimir Putin ser Finlands skridt mod at afslutte årtiers militær neutralitet som en 'fejltagelse'.