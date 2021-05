Flere fly fra EU-lande har fået nej af Rusland til at lande, fordi de ikke flyver gennem hviderussisk luftrum.

Flere store europæiske luftfartsselskaber som Air France og Lufthansa har igen fået tilladelse til at lande i Rusland, selv om de undgår at flyve over Hviderusland.

Det oplyser selskaberne lørdag.

Tilladelsen til at lande i Rusland gælder kun i denne weekend, meddeler Air France. Derefter er det endnu uklart, hvilke regler der gælder.

- Vi afventer grønt lys fra de russiske myndigheder for vores fly efter denne weekend, meddeler det franske selskab.

EU's flymyndighed Easa har opfordret de europæiske luftfartsselskaber til at undgå at flyve over Hviderusland.

Opfordringen kom, efter at Hviderusland i sidste uge tvang et passagerfly fra Ryanair - der fløj mellem to EU-lande - til at lande i hovedstaden, Minsk. Her anholdt myndighederne en hviderussisk systemkritiker, der var om bord.

Til gengæld har flere passagerfly fra EU-lande i de seneste dage fået nej af Rusland til at lande i Moskva, fordi de ikke vil flyve gennem Hvideruslands luftrum.

Air France har onsdag og torsdag måttet aflyse to planlagte flyafgange fra Paris til Moskva, fordi de russiske myndigheder ikke har godkendt flyruter, der går uden om Hviderusland. Det oplyste en talsmand for selskabet tidligere på ugen.

Det østrigske luftfartsselskab Austrian Airlines fortalte tidligere torsdag, at Rusland ikke vil give sine fly med afgang fra Wien til Moska tilladelse til at lande i den russiske hovedstad, medmindre flyet tog vejen gennem Hvideruslands luftrum.

/ritzau/Reuters