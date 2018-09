Afghanistans viceudenrigsminister ventes torsdag til Moskva for at drøfte datoer for fredsforhandlinger.

København. Ruslands udenrigsministerium siger onsdag, at Taliban er parat til at deltage i multilaterale fredsforhandlinger om Afghanistan i Moskva, rapporterer nyhedsbureauet RIA.

Den afghanske viceudenrigsminister ventes torsdag til Moskva for at drøfte datoer for fredsforhandlinger, meddelte den afghanske ambassade den russiske hovedstad tidligere.

Rusland har tidligere inviteret 12 lande og Taliban til Moskva for at deltage i fredsforhandlinger den 4. september, men fredskonferencen blev udsat efter anmodning fra den afghanske præsident, Ashraf Ghani.

Taliban gennemførte mandag en række angreb på kontrolposter, politistationer og militære baser forskellige steder i Afghanistan og dræbte mindst 27 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.

Det høje dødstal ved angrebene understreger, at sikkerhedsstyrkerne har svært ved at kontrollere oprørsgrupperne Taliban og Islamisk Stat.

Sikkerhedsstyrker har forsøgt at nedkæmpe de to grupper alene, siden USA og Nato formelt afsluttede deres kampmissioner i Afghanistan i 2014.

/ritzau/Reuters