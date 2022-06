Lyt til artiklen

De første rapporter om tyveriet tikkede ind i midten af marts måned. Og siden er meldingerne bare taget til.

Nu har flere amerikanske medier opsnappet nyheden, som direkte kan få indflydelse på dig og din pengepung.

For mens de russiske kampvogne og soldater er rykket ind i store dele af Ukraine, er lastbiler med Ukraines største eksportvare rykket den anden vej.

Ukraine står nemlig for produktionen af korn til store dele af Europa. Men det har den russiske invasion sat en stopper for.

Ganske brutalt.

Det oplagrede korn i russiskindtagede regioner som Kherson, Zaporizjzja, Donetsk og Luhansk er nemlig stødt og roligt forsvundet. Stjålet.

Og så dukkede unikke billeder op hos B.T.s partnermedie CNN.

Billeder taget af satellittjenesten Maxar Technologies.

De viser store fragtskibe ved den russiskbesatte Krim-halvø angiveligt i gang med at blive læsset med korn fra Ukraine.

Korn, der skulle være sejlet fra Ukraine til steder som Europa, Afrika, Mellemøsten.

I stedet kunne The New York Times søndag beskrive, hvordan den amerikanske regering har udsendt en skrivelse til en række lande – blandt andet flere i Afrika – hvor de på det kraftigste advarer mod at opkøbe korn fra Rusland til udsalgspris, mens priserne stiger i Europa.

Kornet er nemlig med stor sandsynlighed stjålet fra Ukraine, lød anklagen.

Satellitbillede af et skib i havnen i Sevastopol på Krim. Skibet er angiveligt i gang med at blive læsset med korn plyndret i Ukraine, Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Satellitbillede af et skib i havnen i Sevastopol på Krim. Skibet er angiveligt i gang med at blive læsset med korn plyndret i Ukraine, Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Netop den anklage har længe været en, den ukrainske regering med præsident Zelenskyj i spidsen har råbt højt om.

»Det er noget, der har været talt om i et stykke tid. Og man kan se det som en del af den russiske strategi, når de plyndrer eksempelvis korn fra de besatte områder i Ukraine,« siger ruslandsekspert ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen til B.T.

»Man skal dog huske, at det er ulovligt ifølge folkeretten, hvis man plyndrer i krig. Og det ser ud til, at russerne plyndrer systematisk – både i det store og i det små,« uddyber han.

Som konsekvens af den russiske invasion er den ukrainske fragt at korn, hovedsageligt hvede, faldet fuldstændigt fra hinanden.

Milliarder af kroner forsvundet fra den ukrainske økonomi.

Det skyldes blandt andet, at dele af landbrugsjorden nu er på russiske hænder, men også det faktum, at russiske krigsskibe danner en barriere i Sortehavet, hvor Ukraine sender store dele af sin kornfragt fra, så de ukrainske fragtskibe ikke kan forlade blandt andre havnebyen Odessa.

Selv den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, har været ude og anklage Rusland for at stjæle korn fra Ukraine og sælge det videre.

Ifølge The New York Times anslås det, at alene når det kommer til tyveri af hvede, så har Rusland plyndret for op mod 100 millioner dollar, svarende til omkring 700 millioner kroner.

Blandt de lande, som skal have modtaget stjålet ukrainsk korn er den nære russiske allierede Syrien.

Men også en række afrikanske lande skal være blandt de potentielle modtagere.

Og her er flere nationer i et koldkrigs-dilemma.

Adskillige lande omkring Afrikas Horn står foran en truende hungersnød. Og har de så råd til at være idealister, som Vesten med USA i spidsen beder dem om, eller skal de tage mod billig, stjålet korn fra Rusland for at redde tusinder fra sultedøden?

Maxar Technologies har flere billeder af korn, der skal blive læsset på russiske skibe i Sevastopol på Krim. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES Vis mere Maxar Technologies har flere billeder af korn, der skal blive læsset på russiske skibe i Sevastopol på Krim. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES

Fredag var den senegalesiske præsident, Macky Sall, en tur i Moskva for at mødes med Putin.

Sall er for tiden leder af den Afrikanske Union. Og en af årsagerne til turen var blandt andet at sikre afrikanske lande adgang til russisk korn fra Salls »kære ven Vladimir«, som den senegalesiske præsident kaldte Putin.

Men selvom der er vedholdende beskyldninger om russisk fragt af ukrainsk korn, så kan det ikke fastslås med sikkerhed, hvor det korn, der egentlig skulle have fuldt op på brødhylderne i danskernes lokale supermarkeder og dermed sænket priserne, er på vej hen.

For de russiske fragtskibe gør ofte brug af at slå deres transpondere fra. Pludselig dukker de op midt i Sortehavet efter at have forladt en havn.

Og pludselig kan de forsvinde midt i Middelhavet – inden de skal til at gå i havn. Efter alt og dømme for at skjule start- og endedestinationen.

Selvom det kan lyde som en forholdsvis lille del af krigen i Ukraine, så er det plyndrede korn en del af et meget større spil, som kan få konsekvenser på verdensplan.

»Rusland er lige nu i gang med at forhandle sig frem til søkorridorer i Sortehavet – også for Ukraine – så man kan få korn ud. Og hvis man ikke lykkes, kan man ende med, at det udløser sult og en potentiel hungersnød i dele af Afrika,« siger Claus Mathiesen.