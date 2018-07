29-årige russiske Maria Butina blev onsdag varetægtsfængslet i USA. Nu vil Rusland have hende løsladt.

Washington. Det russiske udenrigsministerium har iværksat en kampagne på nettet for at få 29-årige Maria Butina løsladt fra sin varetægtsfængsling i USA.

Maria Butina, der er studerende og våbenaktivist, er af USA mistænkt for at være hemmelig agent for Rusland.

Hun er blandt andet mistænkt for at have været i kontakt med russiske diplomater og for at være i besiddelse af kontaktoplysninger på folk, som ifølge USA er ansatte i den russiske efterretningstjeneste FSB.

Derfor blev hun søndag anholdt, og onsdag blev hun ved en domstol i Washington varetægtsfængslet.

Men sent torsdag aften har Rusland altså opfordret amerikanerne til at løslade den 29-årige russiske kvinde.

Det sker under hashtagget #FreeMariaButina (befri Maria Butina, red.) på det russiske udenrigsministeriums Twitter-profil. Her er profilbilledet også skiftet til et billede af Butina sammen med hashtagget.

USA beskylder Butina for at have benyttet sig af sit medlemskab af våbenlobbyen National Rifle Association til at opnå kontakt med ledere i Det Republikanske Parti og til andre amerikanske politikere og ledere.

Hun skal angiveligt have samlet information om amerikanske embedsmænd og organisationer og have videregivet oplysningerne til en højtstående russisk embedsmand, som hun afrapporterede til.

Ifølge anklagemyndigheden var sex og bedrag blandt de trick, hun benyttede for at skabe kontakt til indflydelsesrige amerikanere.

Avisen Washington Post skriver, at den amerikanske sikkerhedstjeneste FBI har holdt øje med Butina i månedsvis. Og tilbage i april blev hendes hjem gennemsøgt, oplyser hendes advokat.

I samme periode var hun ved at færdiggøre sin kandidatgrad i statskundskab fra American University i Washington.

/ritzau/