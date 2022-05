Jagten på flere tropper er allerede sat i gang.

Og den russiske hær har taget utraditionelle midler i brug for at kunne forstærke indsatsen i Ukraine.

Ifølge Radio Free Europe sker det eksempelvis via jobportalen Superjob.ru, hvor mænd under 50 år med en pletfri militær historie og en ren straffeattest opfordres til at melde sig.

Det sker så langt væk som i den nordvestlige del af Rusland, i Petrozavodsk.

En russisk soldat foran russiske kampvogne. Foto: Yuri Kochetkov

»Det vigtigste er, at man har været i hæren og har lært at bære et våben,« som en person, der står for rekrutteringen her, siger til mediet.

Også i den tjetjenske hovedstad, Grosnij, annonceres der på samme måde efter soldater, der vil til Ukraine og kæmpe.

Her er man klar til at tage imod interesserede fra hele Rusland og tilbyder træning og udstyr.

»Kom bare, man får en uges træning og en uniform. Den første måned får man 300.000 rubler (cirka 32.000 kroner, red.) i løn,« som en person fra rekutteringsprocessen her siger.

Soldater kan angiveligt 'nøjes' med at skrive under på en kontrakt af tre måneders varighed.

Den russiske invasion af Ukraine har efterhånden varet i knap to en halv måned, og ifølge mange iagttagere er den langt fra gået efter planen. Eksempelvis er indsatsen nu gået ind i en ny fase, hvor Rusland har trukket sig tilbage fra andre steder i landet for at fokusere på den østlige og sydlige del af Ukraine.

Det er til det formål. at der brug for flere soldater til at sikre en succesrig udgang.

»De er nødt til at finde folk, der har gjort tjeneste i hæren for nylig og har de rette militære profiler,« siger Yury Fyodorov, der analyserer den russiske hær, til Radio Free Europe:

Vladimir Putin. Foto: Mikhail Tereshchenko

»Indtil videre er det uklart, om det er muligt at samle det nødvendige antal til er erstatte de store tab gennem 'hjælp ønskes'-annoncer:«

I den henseende spiller den forestående mandag også en vigtig rolle.

Her fejrer Rusland sin største nationale helligdag, 'Sejrsdagen', hvor årsdagen for sejren over Nazityskland i Anden Verdenskrig markeres med en stor militærparade på Den Røde Plads i Moskva og mange andre steder i landet.

Hvis Vladimir Putin her erklærer total krig mod Ukraine, vil det give mulighed for en fuld mobilisering af den russiske reserve. Hos Radio Free Europe vurderer flere eksperter dog, at de ser det som usandsynligt, at det vil ske.

Flere påpeger, at det således »ikke burde være svært« at samle yderligere 100.000-200.000 soldater i det store land ved koncentrerede i hvervekampagner i særlige regioner. Eller ved en begrænset mobilisering i grænseområderne.

Men det er tilsyneladende langt fra alle, der er interesserede i at komme til Ukraine og kæmpe.

»Tusindvis af indbyggere i regionerne skriver til os for at høre, hvordan de kan undgå at blive indkaldt og sendt til Ukraine,« siger Vladimir Milov, tidligere viceenergiminister og en fremtrædende skikkelse i oppositionen:

»De er allerede i gang med at hverve alle dem, de kan.«