Russerne har for alvor intensiveret angrebene i den ukrainske Kherson-regionen på det seneste.

Søndag blev der således sendt 87 bomber mod det befolkede område.

Og det har selvfølgelig stor betydning for beboerne.

Det bekræfter Oleksandr Tolokonnikov, der er talsmand for de lokale myndigheder over for BBC:

Det lokale kulturhus er blevet smadret i Kherson-regionen, hvor russerne på det seneste har intensiveret bombardementet. Foto: Roman Pilipey/AFP/Ritzau Scanpix

»For to måneder siden blev vi ramt af en eller to bomber om dagen, nu kommer der mindst 40.«

Det er både beskydning fra artilleri, kampvogne og morterer, der er blevet intensiveret i nogle af de tungeste luftbombardementer af Ukraine i år.

På beskedtjenesten Telegram bekræfter det russiske forsvarsministerium, at man har skruet op for ilden, der blandt andet bliver sendt af sted fra styrker ved floden Dnepr.

»Taktikken er at affyre massiv ild fra mange vinkler. Vores artilleri ødelægger metodisk ukrainsk militærudstyr, ammunitionslagre, camouflerede forsvarsinstallationer og kommandoposter,« skriver ministeriet.

Tolokonnikov husker tydeligt en dag tidligere på året, hvor en granat ramte et hospital og dræbte en nyuddannet læge på dennes første arbejdsdag.

Men nu er bomberne nærmest blevet hverdag.

Han har set mennesker, der stille og roligt gik videre på gaden i den anden retning, mens der blev bombet fra luften.

»Nogle mennesker blinker ikke engang længere,« siger han.

Intensiveringen af angrebene i Kherson skyldes sandsynligvis den ukrainske modoffensiv. Den skrider kun langsomt frem, men tropper er trods alt rykket frem i nogle del af regionen.