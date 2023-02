Lyt til artiklen

Det er, hvad de ukrainske indbyggerne i det russisk-besatte Luhansk-område kommer til at være underlagt fra 11. februar.

Det skriver tænketanken Institute for the Study of War.

Og det er der en helt særlig grund til, skriver forskningsinstituttet.

»Formentlig som led i et forsøg på at intensivere den operationelle sikkerhed, for at skjule nye russiske styrkeudsendelser i Luhansk,« skriver de i deres daglige opdatering.

De ukrainske myndigheder hævder desuden, at russiske soldater allerede er holdt op med at bruge netværket i området, mens ukrainerne på deres side har brugt det til at indsamle information om russiske styrker, og derefter sende information til det ukrainske militær.

»Russiske styrker kan lære af deres tidligere fiaskoer, når det kommer til operationel sikkerhed, og tilpasse sig for at beskytte store koncentrationer af styrker i Luhansk – forud for den store offensiv, som ukrainske embedsmænd advarer om,« skriver tænketanken.

Og en fiasko fandt blandt andet sted nytårsaften.

Her blev tæt på hundrede russiske soldater dræbt i et angreb på en skolebygning i Donetsk Oblast. Russiske myndigheder har angiveligt givet deres styrker skylden.

For man mener, at det netop var uautoriseret mobilbrug, som kan være årsagen til angrebet – da ukrainerne fandt ud af, hvor russerne befandt sig.