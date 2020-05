10.633 er testet positive for coronavirus det seneste døgn i Rusland. Det er ti procent flere nye end i går.

Rusland har testet 10.633 positive for coronavirus det seneste døgn.

Det oplyser de russiske sundhedsmyndigheder.

Det er landets hidtil største stigning i antallet af smittetilfælde.

Dagen inden havde landet 9623 nye smittetilfælde. Det seneste døgn har der således været en stigning på cirka ti procent i antallet af nye smittetilfælde.

Dermed er det samlede antal bekræftede smittetilfælde oppe på 134.686.

Til trods for det høje antal smittede, så er dødeligheden lav i Rusland. Det kan blandt andet være et resultat af, at mange bliver testet i landet.

I Rusland er 58 coronasmittede personer døde inden for de seneste 24 timer.

I alt er 1280 personer døde med coronavirus i landet. Det svarer til under 0,9 dødsfald per 100.000 indbyggere. Til sammenligning har et hårdt ramt land som Spanien over 53 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

I Danmark er der cirka 8,2 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

Blandt de smittede i Rusland er landets premierminister, Mikhail Misjustin.

- Han er stadig under observation og får stadig den nødvendige behandling. Han har det overordnet set godt, siger en talsmand for premierministeren ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Rusland er et af de seneste lande til at blive hårdt ramt af coronavirusset.

Borgmesteren i hovedstaden Moskva, Sergej Sobjanin, har understreget, at man ikke er nået til den værste del af udbruddet endnu.

Han sagde lørdag, at han forventer, at to procent af Moskvas befolkning vil blive smittet med coronavirus. Det svarer til omkring 250.000 personer.

/ritzau/AFP