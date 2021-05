Arktis er vores territorium, vores land, siger Ruslands udenrigsminister før møde i Arktisk Råd, skriver AFP.

Arktis er "vores territorium, dette er vores land", siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et pressemøde i Moskva.

Ordene falder forud for et møde i Arktisk Råd i Reykjavik med deltagelse af blandt andre Lavrov, USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og deres danske kollega, Jeppe Kofod (S).

- Det har stået fuldstændig klart for alle i lang tid, at dette er vores territorium, dette er vores land, siger Lavrov om Arktis.

- Vi er ansvarlige for at sikre, at vores arktiske kyst er sikker, føjer han til.

Han advarer forud for mødet i Arktisk Råd Vesten mod at skære dele ud af Arktis og gøre dem til deres egne.

- Lad mig igen understrege: Dette er vores land og vores farvande.

Mødet i Arktisk Råd finder sted i den islandske hovedstad onsdag og torsdag.

USA's udenrigsminister kom mandag til København for at mødes med den danske regering og de øvrige parter i det danske rigsfællesskab. Situationen i Arktis var øverst på dagsordenen.

Medlemmerne af Arktisk råd er landene, der grænser op til Arktis. Heriblandt er Rusland.

