Normalt er det set som en venlig hilsen, når man ønsker hinanden godt nytår.

Men det var formentlig ikke intentionen, da Rusland sendte en kamikazedrone afsted mod Ukraines hovedstad, Kyiv, nytårsnat.

En kamikazedrone er en drone, der er designet til at gå i stykker. Normalt vender dronerne tilbage til afsenderen.

På dronerne havde russerne nemlig skrevet 'Godt Nytår!!!', samt tegnet en gave og en bombe, påstår Andriy Nebytov, der er chef for politiet i Kyiv-regionen.

Det er også ham, der tog billederne.

Allerede en halv time inde i det nye år, måtte ukrainerne forsvare sig mod russernes angreb.

»Eksplosioner kan høres i hovedstaden. Luftforsvarssystemerne er i gang,« skrev Kyivs borgmester Vitalij Klitsjko på beskedtjenesten Telegram.

Det ukrainske luftvåben kunne samtidig oplyse på Telegram, at de havde nedskudt hele 45 russiske droner ned i timerne omkring årsskiftet – 13 i 2022 og 32 i 2023.

Alligevel var borgerne i Kyiv i højt humør.

På trods af udgangsforbud, mørke og droneangreb stod flere af byens borgere på altaner og i vindueskamme og råbte 'slava ukraini', beretter det ukrainske udenrigsministerium.