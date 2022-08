Lyt til artiklen

Nu rykker de russiske kampfly tættere på.

Nærmere bestemt under 350 kilometer væk fra Danmark.

For torsdag har det russiske forsvarsministerium nemlig meddelt, at de sender MiG-31 krigsfly til Kaliningrad-regionen.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge Reuters.

Flyene er udstyret med såkaldte Kinzhal hypersoniske missiler, og »vil være kampklare døgnet rundt«, lyder meldingen fra ministeriet.

Fra bredden ved bornholmske Svaneke er der under 350 kilometer i fugleflugt til Kaliningrad, og Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, kalder det for en »symbolsk trussel.«

»Der er ingen tvivl om, at det skal opfattes som en helt klar optrapning ifølge min mening,« slår han fast over for B.T.

»Kaliningrad er jo lidt speciel, fordi det er så tæt på os. Det er et sted, hvor russerne meget hurtigt kan skrue op og ned, fordi der er så stor følsomhed over for det område.«

Han fortæller, at det endnu ikke vides, hvad missilerne er udstyret med, og at de ikke behøver at have atomsprænghoveder.

Men 'Kinzahl'-missilet er ikke til at spøge med.

»Det, der er særligt ved dem, er, at de kan bevæge sig meget hurtigt. Selvom vi har kendt dem i mange år, så er der kommet en ny klasse, der er mere avanceret,« fortæller han.

»Det er som om, de her missiler er på et helt andet niveau nu.«

Han fortæller, at der hidtil har været meget fokus på missilet i det arktiske område, hvor russerne har base.

Frygten er, at basen på et tidspunkt kan tage alle typer af russiske fly, og at man herfra spænder missilet fast på maven af flyet.

»Det betyder, at det vil fare afsted og i fuld kraft frigive missilet, som jo allerede er i bevægelse. Amerikanerne vil have utrolig kort varsel. Det er varslingstiden, der er det afgørende,« slår han fast.

»Og det er der, russerne godt kan lide at fortælle os om kinzahl missilet. 'Nu har vi smidt kampfly afsted til Kaliningrad, og nu skal vi lige minde jer om, at der kun er de her 350 kilometer til Danmark,'« fortæller han.