Tidlig fredag morgen planlægger Rusland på at sende en raket afsted til månen.

Lykkedes det den at lande deroppe, vil det være en stor succes for landet, som har fejlet flere tidligere forsøg på rumlandinger, skriver The Guardian.

Den russiske rumsonde ved navn Luna-25 skal efter planen op på månens sydpol og indsamle prøver, der måske på sigt kan øge mulighederne for, at mennesker kan bo på månen.

Først og fremmest er formålet dog at bevise, at Rusland stadig kan foretage en succesfuld landing i rummet efter de flere forfejlede forsøg – derudover skal landets eksperter tilegne sig erfaring, udtaler den russiske journalist Vitaly Egorov ifølge The Guardian.

»Et af de primære mål er at give nutidens specialister muligheden for at foretage bløde landinger på objekter i rummet med rumsonder. Det har de ikke haft erfaring med i 47 år. Den viden skal genskabes for nye specialister på et nyt teknologisk niveau.«

Rusland har efter Sovjetunionens opløsning forsøgt at lande i rummet to gange. Første gang var en Mars-mission i 1996, og anden gang, i 2011, gik turen mod en af Mars' måner.

Begge gange fejlede, da fartøjerne i stedet styrtede ned i Stillehavet.

Sidst, Moskva havde succes med at lande i rummet, var således i 1976, da Sovjetunionen affyrede Luna-24-rumsonden. Den landede på månens forside og indsamlede prøver, som ifølge sovjetiske forskere beviste, at der var vand på månen.