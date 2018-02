For første gang tales der officielt om dræbte russere i et sammenstød med amerikanerne i Syrien.

Moskva. Ruslands udenrigsministerium oplyser, at fem russiske statsborgere blev dræbt ved et amerikansk luftangreb i Syrien den 7. februar.

Det er første gang, at der officielt tales om dræbte russere i et sammenstød mellem militær fra de to lande i Syrien.

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium, Maria Sakharova, siger til journalister, at fem russiske statsborgere blev dræbt ved et amerikansk angreb i den østlige Deir el-Zour provins. Talskvinden gør det klart, at russerne var civile.

Frem til torsdag havde både russiske og amerikanske embedsmænd sagt, at de ikke havde informationer om russiske tab ved kampene, hvor syriske regeringsstyrker havde angrebet amerikanskstøttede syriske kurdiske militsfolk.

Ved angrebet svarede amerikanerne igen med et massivt modangreb.

Amerikanernes støtte til den kurdiske YPG-milits, der havde stor betydning under kampen mod Islamisk Stat, skaber spændinger i forholdet til Rusland og til navnligt Tyrkiet.

Den tyrkiske regering mener, at YPG er en terrorgruppe med forbindelse til kurdiske separatister i PKK i Tyrkiet.

/ritzau/AP